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Силкин о «Динамо» и 4:3 с «Химками»: «С такой обороной далеко не уедут. Надо что-то с этим делать, иначе не смогут бороться за чемпионство» 

В воскресенье бело-голубые обыграли «Химки» (4:3) в Мир РПЛ и после 13 туров занимают 4-е место. «Можно порадоваться за победу «Динамо» и нейтральных зрителей, увидевших увлекательный футбол.

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