Военнослужащие КФл отразили нападение условного противника на территорию воинской части в Каспийске

По замыслу тренировки диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию воинской части в городе Каспийск для захвата склада боеприпасов, а также парка боевых машин.
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