Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о содержании разговора с Сийярто

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсуждалась возможность встречи Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.