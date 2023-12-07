Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о содержании разговора с Сийярто

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсуждалась возможность встречи Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
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