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Скальды: пиарщики викингов

Скальды: пиарщики викингов

Бог-скальд Браги и его жена Идун, богиня вечной юности. Картина Нильса Бломмера, 1846 год Скальды, легендарные поэты эпохи викингов, были известны своими уникальными и сложными поэтическими формами, а также умели развлекать публику.

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