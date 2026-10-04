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Царьград

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Росрыболовство ограничило вылов рыбы на 1550 кв. км Каспия

Росрыболовство ограничило вылов рыбы на 1550 кв. км Каспия

Минсельхоз РФ ввел запрет на рыболовство на участке площадью более 1,5 тыс. кв. км в Каспийском море.

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