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Макс Холлоуэй: «Сначала Колби говорит, что был в образе, а потом заявляет, что ни о чем не жалеет. Ему реально нужна помощь»

«Этот парень – это что-то. Сначала он говорит, что был в образе во время взвешивания, а теперь заявляет, что ни о чем не жалеет.

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