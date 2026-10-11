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«Я ликую». Дочь Любови Успенской ответила на критику своей внешности

«Я ликую». Дочь Любови Успенской ответила на критику своей внешности

Наследница советской и российской певицы Любови Успенской – 36-летняя исполнительница и художница Татьяна Плаксина – отреагировала на жесткую критику своей внешности в социальных сетях.

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