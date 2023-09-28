Ишприт Сингх Чадха победил Стюарта Бинхэма во втором раунде British Open 2023

Ишприт Сингх Чадха одержал свою самую крупную победу, обыграв Стюарта Бинхэма, Кайрен Уилсон разгромил Марка Аллена, Эшли Карти нанес поражение Дэниелу Уэллсу во втором раунде турнира British Open 2023, в то время как Грэм Дотт, Али Картер, Дин Джуньху, Хоссейн Вафаей и Марк Уильямс вышли в 1/8 финала в Челтнеме, сообщает WST Ишприт Сингх Чадха (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Индиец Ишприт Сингх Чадха одержал самую крупную победу в своей молодой карьере, обыграв Чемпиона мира 2015 года Стюарта Бинхэма со счетом 4-2 во втором раунде British Open 2023 в Челтнеме.