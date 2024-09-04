Японец спит по 30 минут в сутки, чтобы «удвоить» жизнь

Вот уже 12 лет Дайсукэ Хори практикует качественный короткий сон вместо традиционного. фото: Twitter (X)Кто такой Дайсуке Хори и почему он мало спит? В Интернете, как всегда, ни дня без суперменов! На днях по всему миру завирусился 40-летний японец Дайсуке Хори из префектуры Хего.