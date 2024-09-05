Путин: Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС

Более 30 стран проявляют готовность к присоединению к БРИКС или сотрудничеству с объединением. Об этом 5 сентября заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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