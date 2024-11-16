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Осужденный за взятки экс-министр здравоохранения Иркутской области поедет на СВО

Осужденный за взятки экс-министр здравоохранения Иркутской области поедет на СВО

Осужденный на 18 лет за взятки бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков освобожден из-под ареста, он отправится на специальную военную операцию (СВО).

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