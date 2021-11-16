Украина выделила $2,5 млн для выявления случаев заражения штаммом «Дельта»

В общей сложности 67,5 млн гривен ($2,5 млн) выделены правительством Украины для финансирования деятельности по выявлению случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» в украинских регионах, 15 ноября сообщили в пресс-службе минздрава страны.