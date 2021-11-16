smi.today

1 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Им же хуже. Скорее всего это пиндосы продавили участие Украины в сертификации. Так сказать последняя попытка останови...«Нафтогаз» объяви...
  • Владимир Соловьев
    В политике можно опереться на штык не на долго, но долго сидеть на нём не удобно.Удержит ли «Талиб...
  • Россиянин
    Время идет неумолимо и сокращается. Дни укрохунты все короче и короче тановятся. Только наивный дурачек думает что вс...ВСУ взяли в плен ...

Украина выделила $2,5 млн для выявления случаев заражения штаммом «Дельта»

Украина выделила $2,5 млн для выявления случаев заражения штаммом «Дельта»

В общей сложности 67,5 млн гривен ($2,5 млн) выделены правительством Украины для финансирования деятельности по выявлению случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» в украинских регионах, 15 ноября сообщили в пресс-службе минздрава страны.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх