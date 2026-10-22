Ястребиный визит Марко Рубио в УзбекистанВ Самарканде под руководством Марко Рубио состоялась встреча министров иностранных дел в формате C5+1 - дипломатический форум, объединяющий США и пять стран Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан).
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