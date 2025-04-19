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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Захватчика самолёта, ранившего пассажиров, обезвредил раненый пассажир

Мужчина, захвативший небольшой самолёт в Белизе, нанес ножевые ранения двум пассажирам и пилоту, после чего был застрелен одним из раненых, а борт безопасно приземлился в аэропорту прибрежного города Ледивилл.

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