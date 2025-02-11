Архитекторы — профессионалы, говорящие на одном языке и всегда про созидание

Международный обмен опытом, знакомство с передовыми строительными практиками, совместная научная работа, участие в открытых конкурсах, в том числе в качестве членов жюри, — архитекторы стран БРИКС начинают по-настоящему плотное сотрудничествоНа только что прошедшем в Казани международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» состоялось первое заседание комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ (о создании этой организации портал «Бизнес FM» подробно рассказывала в июле прошлого года.