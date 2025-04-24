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Первухин о Суперкубке России: «Победит та команда, которая минимизирует свои проблемы и ошибки»

Матч между «Енисеем-СТМ» и «Стрелой-Ак Барс» пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. – Традиционно команда выполнила весь план подготовки, провели в Сочи итоговое собрание, подвели итоги «предсезонки».

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