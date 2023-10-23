Украине грозит мясной штурм: командир ВСУ требует массовую мобилизацию

Командир роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Шевчук заявил, что не хватает людей в армии. Он выразил обеспокоенность тем, что в Украине разворачивается полномасштабная война, но мобилизация не является полномасштабной.
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