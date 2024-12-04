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Грозит запретами: что нельзя будет менять в конструкции автомобиля

Грозит запретами: что нельзя будет менять в конструкции автомобиля

Ключевые изменения касаются правил модификации автомобилей.Правительство России совместно с ГИБДД работает над новыми поправками к техническому регламенту Таможенного союза, связанным с безопасностью автотранспортных средств, сообщает журнал «За рулем».

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