Грозит запретами: что нельзя будет менять в конструкции автомобиля

Ключевые изменения касаются правил модификации автомобилей.Правительство России совместно с ГИБДД работает над новыми поправками к техническому регламенту Таможенного союза, связанным с безопасностью автотранспортных средств, сообщает журнал «За рулем».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии