«Расстрелян за измену Родине»: что на самом деле случилось со старшим сыном Хрущёва

О том, что у Никиты Сергеевича Хрущева было два сына, сегодня, уже практически никто не помнит. Если о младшем сыне руководителя СССР, известном политологе Сергее Никитиче, живущем в США, хорошо известно, то о том, как на самом деле сложилась судьба Леонида Никитича Хрущева, его старшего брата, известно мало.