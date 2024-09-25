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Военное обозрение

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Развитие советской послевоенной противотанковой артиллерии

Развитие советской послевоенной противотанковой артиллерии

85-мм пушки Д-44 в кино изображали похожие на них ПТО 7,5 cm Pak. 40, и это дало повод некомпетентным людям утверждать, что в СССР в 1970-е годы использовались немецкие 75-мм противотанковые орудия.

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