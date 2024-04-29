«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность

Без кустарей никуда Зона проведения специальной военной операции на Украине давно превратилась в полигон, на котором кустари оттачивают своё мастерство и проявляют недюжие способности в деле доработки боевой техники под современные реалии.
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