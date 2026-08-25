Первую очередь еще трех индустриальных парков запустят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье стремительно развивают комплексные производственные площадки. До конца года в регионе запустят первые очереди еще трех государственных индустриальных парков формата «все включено», доложили губернатору Андрею Воробьеву во время его визита в Ленинский округ.
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