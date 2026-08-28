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Красный Север

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Белорусский нефтяники подарили Губкинскому скульптуру медведя в стиле стимпанк

Белорусский нефтяники подарили Губкинскому скульптуру медведя в стиле стимпанк

Губкинский к своему 40-летнему юбилею обзавелся необычным подарком — компания «Белоруснефть» презентовала муниципалитету трехметровую скульптуру медведя, выполненную в стиле стимпанк.

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