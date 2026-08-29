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Царьград

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Путин и Лукашенко обсудили успешное развитие торговых отношений

Путин и Лукашенко обсудили успешное развитие торговых отношений

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в Ново-Огарёво успешное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Белоруссией, несмотря на внешние попытки влияния.

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