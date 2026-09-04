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Актер Чадов признался, что сложнее всего ему даются сцены, связанные с высотой

Актер Чадов признался, что сложнее всего ему даются сцены, связанные с высотой

Актер Алексей Чадов в интервью РИА «Новости» рассказал, с какими сценами ему труднее всего работать на съемочной площадке.

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