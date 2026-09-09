Can Palladium (PA) Futures Break the $1,400 Barrier? Palladium Futures NYMEX_DL:PA1! the5erstrading Palladium futures recently rallied from June lows near $1,177 to test the key $1,400 resistance level.
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