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Can Palladium (PA) Futures Break the $1,400 Barrier?

Can Palladium (PA) Futures Break the $1,400 Barrier?

Can Palladium (PA) Futures Break the $1,400 Barrier? Palladium Futures NYMEX_DL:PA1! the5erstrading Palladium futures recently rallied from June lows near $1,177 to test the key $1,400 resistance level.

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