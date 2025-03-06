Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Офигеть! 250 человек освободить от выдворения из России. Блин, наконец-то крупную рыбу зацепили из защитников миграци...Сотни мигрантов и...
  • людмила михайлик
    Мигрантов впускать не надо, что бы потом меньше подпрыгиватьСотни мигрантов и...
  • Андрей Цыпкайкин
    Похоже Русской Общиной надо заменить полицию и, главное, правительство в полном составеСотни мигрантов и...

«Мы уедем, а вы без нас пропадёте!»: таджики в Петербурге недовольны установкой камер, настроенных на выявление мигрантов

«Мы уедем, а вы без нас пропадёте!»: таджики в Петербурге недовольны установкой камер, настроенных на выявление мигрантов

Интересная жизнь с Vera Star В таджикской диаспоре Санкт-Петербурга сегодня царит очень нервная обстановка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх