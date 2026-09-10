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Татар-информ

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Оплата проезда по QR-коду появилась на трех станциях метро Казани

Оплата проезда по QR-коду появилась на трех станциях метро Казани

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/16944 В казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда с помощью QR-кодов.

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