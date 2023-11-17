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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более десяти команд попытаются заполучить Алекса Карузо, если он будет доступен для обмена

Защитник «Буллс» Алекс Карузо привлечет к себе большое внимание со стороны клубов НБА, если чикагская команда решит обменять 29-летнего игрока.

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