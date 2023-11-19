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КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Северсталь» сыграет с «Витязем»

КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Северсталь» сыграет с «Витязем»

«Северсталь» сыграет с «Витязем», «Авангард» проведет гостевой матч с «Нефтехимиком».  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Адмирал Дата проведения 19 ноября, 10.

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