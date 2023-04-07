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ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра.

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