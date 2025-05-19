Бунт «образцового» комбата: что означает для ВСУ увольнение Александра Ширшина Ирина ВальковаРезонансная новость пришла с украинской стороны фронта — командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Александр Ширшин подал рапорт на увольнение.
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