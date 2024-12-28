CBC: министры из Канады пытались отговорить команду Трампа от введения пошлин

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов страны Доминик Леблан провели переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с целью уговорить его не вводить высокие пошлины на ввоз канадских товаров в Соединенные Штаты.