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CBC: министры из Канады пытались отговорить команду Трампа от введения пошлин

CBC: министры из Канады пытались отговорить команду Трампа от введения пошлин

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов страны Доминик Леблан провели переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с целью уговорить его не вводить высокие пошлины на ввоз канадских товаров в Соединенные Штаты.

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