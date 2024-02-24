Трамп рассказал, что сделает, если выиграет президентские выборы в США

REUTERS/Sam Wolfe/File Photo Американский миллиардер Дональд Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю Соединенных Штатов депортацию мигрантов, если победит на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.
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