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«Почта России» запустила цифровую платформу для селлеров. Она называется «ЕКОМ+»

«Почта России» запустила цифровую платформу для селлеров. Она называется «ЕКОМ+»

«Почта России» представила собственную цифровую платформу «ЕКОМ+» для продавцов товаров из сферы малого бизнесаКак сообщает Telegram-канал «Почты России», цифровая платформа разработана для представителей малого и микробизнеса — она позволит продавцам автоматизировать все ключевые процессы, необходимые для работы с маркетплейсами, службами доставки, классифайдами и другими витринами онлайн-продаж.

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