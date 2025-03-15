РИАН: хирург, замдиректора центра им. Боткина Бедин умер в возрасте 60 лет

В Москве скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, профессор, доктор медицинских наук Владимир Бедин.
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