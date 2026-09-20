Китайский автопоток в Россию: подержанные машины хлынули почти вдвое быстрее!

Эй, автолюбители, держитесь за руль! За каких-то восемь месяцев из Китая в Россию прилетело целых 75 тысяч легковых автомобилей с пробегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым