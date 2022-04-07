Пашинян и Алиев договорились начать процесс мирных переговоров

Политики решили создать двустороннюю комиссию по делимитации границ Армении и АзербайджанаВ Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
Политики решили создать двустороннюю комиссию по делимитации границ Армении и АзербайджанаВ Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
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