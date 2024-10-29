Axios: директор ЦРУ предложил новый формат прекращения огня в секторе Газа

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс предложил на переговорах в Дохе новый формат прекращения огня в секторе Газа, предусматривающий 28-дневное перемирие и обмен восьми заложников на десятки палестинских заключенных.
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