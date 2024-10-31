RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Когда сдохнет тварь или царапать о ней непритомило.«Нам нравится»: А...
  • Александр Салтановский
    Опять про эту старую клячу, да сколько уже можно?«Нам нравится»: А...
  • ruslava Митькина
    В чужой монастырь со своим уставом не суются. Делимханов , просиживая штаны в Думе, не компетентен, не изучает законы...В Кремле считают ...

Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ

Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ

Российские пенсионеры могут подать заявление на получение субсидии на оплату ЖКУ, если расходы на них превышают определённую часть их месячного дохода, напоминает сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх