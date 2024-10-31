Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ

Российские пенсионеры могут подать заявление на получение субсидии на оплату ЖКУ, если расходы на них превышают определённую часть их месячного дохода, напоминает сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
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