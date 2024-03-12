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Алексей Дюмин о развитии Тульской области: Более 1 триллиона рублей инвестиций, свыше 35 тысяч рабочих мест, новые отрасли и музейная столица

Алексей Дюмин о развитии Тульской области: Более 1 триллиона рублей инвестиций, свыше 35 тысяч рабочих мест, новые отрасли и музейная столица

Несмотря на санкционное давление, Тульская область продолжает динамично развиваться. О положении дел в экономике, промышленности и других сферах жизни региона читайте в нашем интервью с Губернатором Алексеем Дюминым.

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