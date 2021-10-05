Искали по офшорам деньги Путина, попались чиновники со всего мира

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаИскали по офшорам деньги Путина, попались чиновники со всего мира автор - Владимир Круглов Под предлогам борьбы с отмыванием денег, были опубликованные документы из офшорных территорий.Вернуться к статье573НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевтупые они, американцы. ЕБН хоть был и алкаш, но и то хватило мозгов не записывать активы "на себя". а привлечь для этой цели каких-либо доверенных лиц, так называемых "кошельков" семьи которые вдруг резко попадают в "форбс".Василий ШафрановТак и в нынешнем случае эта же схема. Я глубоко не верю, что те, кому позволено фантастически и безмерно обогащаться, причем за счет народа, не делятся частью этих доходов с тем, кто это им позволил.Дмитрий Соловьевособо если ЭТИ кому "позволено" - близкие друзья тех, КТО позволилЕвгений ГоголевКаждый рассуждает вмеру своей распущености.Василий ШафрановЖивете с шорами на глазах? Что же, живите и дальше.Дмитрий Соловьеву него в глазах 30 шекелей а в миске косточка, за которые он гавкает но исключительно в тырнете, на улицах России так как они гавкать опасно, зашибутВасилий ШафрановДа вот нас, советских людей. учили думать о человеке лучше, чем он может оказаться на самом деле. Глянь что он обо мне пишет ниже. а я ведь его не оскорблял. А он оказался таким же говном, как и Натесов. Два сапога пара.Дмитрий Соловьевнеприязнь к вранью, воровству, обману это характерно всем ЛЮДЯМ, это вообще а когда грабят и обманывают твою страну и твой НАРОД, в т.ч. тебя и твою семью, появляются конкретные претензии .. а на холуев внимания не обращай, они гавкают за шекели и кость в миску, на улице гавкнули бы тут им бы и звездец, прикинь натесоФФ попробовал бы в магазе поспорить что счас все лучше и лучше НАРОДУ..Дмитрий Соловьев"В их планах управлять страной, развивать её. Фактически владеть её. В их понимании, чем лучше они будут развивать страну, тем лучше будешь жить народ, тем больше у них будет." - САМОМУ НЕ СМЕШНО ???? чем лучше Ротенбергам, тех хуже НАРОДУ, что лучшее НАРОД от ЭТИХ видел ??? автор, может ты считаешь что разворовывание страны это хорошо, или поднятие цен ???Евгений НатесовНа тебе поднятие цен, что бы не 3,14зделДмитрий СоловьевПОШЕЛ НАКУЙ, поищи эту зарплату в реале а бензин если ты пьешь и ешь - тебе к доктору. да и ЦИФРЫ - ВРАНЬЕДмитрий Соловьевподнятие цен даже великий Путин НЕ отрицает, Мишустин возмущается, только ты больной дебил не в курсе оно понятно, в твоей дурке тебя той же кашей кормят бесплатноЕвгений НатесовА ты что такой быдлятина?Евгений ГоголевСоловьёв, то что ты быдлячья сучка сомнений нет.Дмитрий Соловьевто что для тебя быдлятина , для НОРМАЛЬНЫХ - наоборот общеизвестно что вы думаете особенно, через ж....Дмитрий СоловьевОдной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сказал, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/12/05/2021/609b8de99a7947805e39ea9fДмитрий Соловьевhttps://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/12/09/850270-putin-vozmutilsya-rostu-tsen-na-bazovie-produkti-pitaniya Путин возмутился росту цен на базовые продукты питанияАлексейВыродок, однако, как осел, подкованныйДмитрий Соловьевсамокритика это здорово, только ослики поумней вас будутАлексейСлушай, осел, на всех сайтах ты в первых рядах всех ослов запеваешь известную песню ослов о России. Мы это видим и знаем, поэтому ото всех нас ты получаешь пинка нашего под свой ослиный хвост. Сейчас приму меры, чтобы заткнуть твое поганое ослиное рыло.Дмитрий Соловьевты в стенах дурдома такой смелый, попробуй выйди на улицу и там попробуй хлебало разинуть "все вы" это поганая кучка холуев ВРАГОВ РОССИИ, тьфу на тебя и твоих бойфрендов да, повторно - тебе до ослика далеко, он сам решает что ему делать а вы шавки воете только по приказу заведующего псарней придворнойДмитрий Соловьевприми меры, обосрись в штаны а меня в этом обвини.. докторов развеселишьАлексейЯ марать о дерьмо руки не привык.............. тебя навестят другие.Кремлебот ПутинаСлушай, ты, рЫВЫлюцинер мамкин, ваша кодла истошно орала до выборов, что они подтасованы и что вы все как один...огого...покажете этому "бункерному обнулёнышу" после выборов. А после выборов вас, мамкиных рЫВЫлюцинеров, в Москве (Москве, Карл!) набралось меньше, чем класс в коррекционной спецшколе. Иди визжи дальше, как вы... огого...этому "бункерному обнулёнышу"...после следующих выборовЕвгений НатесовС быдлятиной не дискутирую. Извинись, а там посмотрим.Дмитрий Соловьевсам с собой дискутируй, тьфу на тебяЕвгений НатесовВасилий Шафранов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Дмитрий Соловьевслуга олиграхов натесофф как всегда попутал РОССИЮ с Ротенбергами Ноьдля нормальных людей Россия это страна, НАРОД - ее население, а кучка жуликов, которая страну и НАРОД грабит - враги РОССИИ.ИришкаНа Россию нужно не гадить, а СРАТЬ!!!!Дмитрий Соловьевуточните, о ком речь, о стране или о кучке "менеджеров"Василий ШафрановДолбодятел. вернись в свою палату и позови врача.Евгений ГоголевГорилки выпила Иришка, Сожрала сала, чеснока, И по приказу бандерлохов, На русский сайт пришла свинья. Во Львове холодно и сыро, Нет газа, выключают свет, И свидомые уроды русский народ винят вовсём.Евгений ГоголевШафранов Вася полудурок, он ярый мерзкий пидераст, он любит свидомитых тварей, он просто гнида и мудак.Марина ПоддубскаяСмотри, как бы зад не треснул. Захлебнешься в собственном дерьме.Альбина КолесниковаМне не интересно и потому не стоит комментировать то чего нет.Аристарх СмугловИрина ПереверзеваЗачем ему свои деньги? Рассоедователей дразнить? И так возьмёт, все, что захочет у друзей из " Озера". Все чужое, дворцы Ротенберга, счета ещё чьи-то. Не пропадет ботоксный наш.Евгений НатесовВасилий Шафранов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений ГоголевШафранов Вася полудурок, он ярый мерзкий пидераст, он любит свидомитых тварей, он просто гнида и мудак.Аристарх СмугловКкывыкыстыОтредактируйте свой материал. Устала читать текст с кучей ошибок на каждой строчке!Евгений ГоголевЛиберда и англосаксы, всяко разные терасты, сбили ноги, сбили лбы, а сокровищ не нашли. Дядя Вова улыбнулся, и пошёл работать дальше.Дмитрий Соловьевгоголефф, ты и есть либерда. а дядя пошел работать, так работа примерно такая - делать НАРОД беднее, а друзей из форбс богаче рс : англосаксы прекрасно знают, где чье бабло лежит, просто не говорятМарина ПоддубскаяКак будут уважать Россию, если мы сами стараемся побольше гадостей о ней написать? Назовите хоть одного из властителей России, начиная от царей и до президентов, которым были довольны. А спроси любого: что ты сделал, чтобы в стране стало лучше? Ни-че-го! Кто-то другой должен об этом позаботиться. А один в поле не воин.Дмитрий Соловьевкритика тех, кто Россию разворовывает это НЕ гадость про Россию. скорей наоборот, стремление сделать Россию лучше. спроси любого кто что сделал ?? а каждый выполняет свою РАБОТУ, президента тоже касается такая обязанностьДмитрий Соловьевдавай с другой стороны, КАК будут уважать Россию, если те кто обязан ей служить, ее разворовывают, складируя "освоенное" за бугром ??Василий ШафрановНу а где вы видите гадости о стране? Или о Родине? Не нужно путать понятия "страна", государство", правители" и т.д. Потому что эти понятия не тождественны. ( не равны).Дмитрий Соловьевуточнение, НЕ всегда НЕ тождественны, ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА люди воспринимали как равнозначное, к примеру. а вот если правители вместо страну служат только кучке приближенных, тогда все наоборотНаталья ИвановаСергейКак щедро Путин обвешивал своими наградами "россиян" из этого списка.. ,зачем..?Дмитрий Соловьеввообще-то без него хрен бы из "осваивать бюджет" пустили, просто кто и как при НЕМ разбогател это отдельная история, а вот про налоги https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_sdelal_podarok_dlya_oligarhov_oni_sohranyat_milliony_v_ofshorah/ Путин сделал подарок для олигархов. Они сохранят миллионы в офшорахЕвгений НатесовАристарх Смуглов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Дмитрий Соловьеввай, так Путин против оффшоров ?? вот не скажешь, афтор ты врешь очень смешно https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_sdelal_podarok_dlya_oligarhov_oni_sohranyat_milliony_v_ofshorah/ Путин сделал подарок для олигархов. Они сохранят миллионы в офшорахGGarryЧудик, а офшоры У НАС РАЗВЕ запрещены законом??? НЕТ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ! А хули ты тут тогда пиздишь как заводной?кузнецов владимирофшоры не запрещены, а воровать деньги и выводить их туда разрешено?GGarryТы дурачок??? Офшор - это официально зарегестрированный в сша фининструмент....Там ВСЕ ПРОЗРАЧНО.....иначе бы никто и никогда не узнал бы НИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ.....Тем более такой головач, как тыкузнецов владимирсам ты дурачек. тебе про незаконный вывод денег за рубеж, а он про офшоры.Комментировать
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