Певица Саша Савельева сняла видео с мужем после слухов о разводе

Саша Савельева разместила видео с мужем, опровергая слухи о разводе. В ролике они не только демонстрируют, что живут вместе, но и сейчас работают над совместным проектом, который находится на завершающем этапе.
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