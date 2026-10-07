Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки / © Ministère des Armées et des Anciens combattants Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Le Vigilant выполнила пуск ракеты M51.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии