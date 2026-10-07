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Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки

Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки

Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки / © Ministère des Armées et des Anciens combattants Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Le Vigilant выполнила пуск ракеты M51.

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