Обмундирование российской армии в битве при Аустерлице «Захват лейб-гвардии Конным полком знамени 4-го французского линейного полка под Аустерлицем в 1805 году», 1884 г.
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Обмундирование российской армии в битве при Аустерлице «Захват лейб-гвардии Конным полком знамени 4-го французского линейного полка под Аустерлицем в 1805 году», 1884 г.
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