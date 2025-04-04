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Царьград

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Эффективнее обычных бинтов: Кардиохирург из России создал уникальный браслет, спасающий жизни

Эффективнее обычных бинтов: Кардиохирург из России создал уникальный браслет, спасающий жизни

Проект уже находится на этапе продаж.Кардиолог из России Дмитрий Огнерубов создал браслет Newman для остановки кровотечений после кардиохирургических операций.

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