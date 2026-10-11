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Царьград

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В Ростове перестали работать сервисы «Яндекса» после атаки БПЛА

В Ростове перестали работать сервисы «Яндекса» после атаки БПЛА

Утром 11 октября в Ростове и других городах области перестали работать такси, доставка еды и платёжная система «Яндекса».

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