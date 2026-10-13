Петр Ковалев/ТАСС Движение по Ладожскому мосту на 40-м км трассы Р-21 "Кола" в Ленинградской области 15 октября перекроют на 45 минут.
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