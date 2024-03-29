Die Zeit: отправка войск на Украину не сделает блок НАТО участником конфликта

Развертывание на Украине войск одной из стран НАТО сделает ее одну участницей конфликта, однако речи о вовлечении всего военно-политического блока в конфликт не идет, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции НАТО.