Ударили по ВСУ снарядом «За Геленджик»: успехи ВС РФ к утру 5 августа

ВС РФ в зоне СВОФото: МО РФ Украинские войска оказались изолированы благодаря действиям российских групп спецминирования, рассказал начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск.
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